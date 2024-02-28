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20:00, 28 февраля 2024 года В Орле обсудили угрозу возникновения национализма в регионе Заседание оперштаба провел губернатор.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орле 28 февраля на заседании оперативного штаба обсудили угрозы возникновения сепаратизма и национализма, массовых беспорядков в регионе. Губернатор Андрей Клычков акцентировал внимание на том, что нужно уделять укреплению межнациональных отношений в регионе.



– Буквально на днях мы обсуждали вопросы межконфессиональных и межнациональных отношений. Решения приняты, в первую очередь, по укреплению взаимодействия органов власти с религиозными и общественными организациями. Эта работа сегодня приобретает особое значение, - подчеркнул губернатор.



Помимо вопросов, касающихся проведения ежеквартальных учений по реагированию на угрозы возникновения сепаратизма и национализма, обсудили отработку информационных угроз в соцсетях.





Сергей Силаев



