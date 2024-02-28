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19:30, 28 февраля 2024 года Орловские болты и гайки поставят в Амурскую область 200 тонн крепежа предназначены для строительства газохимического комбината.



Фото: архив "Вести-Орел"

Для строительства будущего Амурского газохимического комбината орловская компания поставила более 200 тонн крепежа. Эти болты и гайки обеспечат надежность конструкции.



Как отмечает тг-канал "Телеграммы из Орла", вся продукция проходит несколько этапов обработки. Вначале на крепеж наносят термодиффузионное покрытие, которое защищает от коррозии. После определяется коэффициент закручивания - основной показатель, который показывает надежность и устойчивость к нагрузкам. И только после этого отдельными партиями изделия поставляют на объект.



Отметим, что ранее высокопрочный орловский крепеж использовали при строительстве нового 2-х километрового моста через реку Зею в Амурской области.





Сергей Мерцалов



