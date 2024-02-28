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17:30, 28 февраля 2024 года В Орле задержали мужчину с 15 дозами наркотика Фигуранта подозревают в попытке сбыта запрещенного вещества.



Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле 26-летнего ранее судимого мужчину заподозрили в попытке сбыта синтетического наркотика в крупном размере. Как рассказали в УМВД по региону, на орловца обратили внимание благодаря оперативной информации.





В куртке и машине мужчины нашли 13 свертков и два зип-пакетика с наркотиком. Общий вес изъятого составил 2,55 грамма. Задержание прошло в момент, когда фигурант приехал в лесополосу для создания тайников с запрещенным веществом.



Следствие продолжается, подозреваемого намерены взять под стражу.





Артем Ежаков



