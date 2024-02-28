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15:30, 28 февраля 2024 года
Орловское волонтерское движение "Зов фронта" второй год помогает передовойСейчас в нем состоят порядка тысячи человек.
Орловское волонтерское движение "Зов фронта" второй год помогает передовой. Сейчас в нем состоят порядка тысячи человек.
Организовала отряд Алина Анорова. У нее в зоне СВО никого нет, но это не влияет на желание помочь. К работе подключились и ее дети. Сын Алины пишет письма бойцам и навещает их в тылу.
Иногда от бойцов приходят необычные запросы – например, борща. И такие пожелания отряд тоже исполняет.
Помогают волонтеры не только тем, кто защищает Родину, но и вынужденным переселенцам – отвозят помощь детям из Донецка, поддерживают и помогают обустроиться.
Александра Бахтина
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