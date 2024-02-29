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8:30, 29 февраля 2024 года

Орловца задержали за кражу денег у знакомого

В полицию обратился житель одного из сел Кромского района.

Фото: архив "Вести-Орел"

Сотрудники ОМВД России по Кромскому району установили подозреваемого в краже денег у местного жителя. Пострадавший рассказал, что из его брюк вытащили шесть тысяч рублей. О пропаже он узнал, когда вернулся от своей знакомой домой.

Как выяснили полицейские, в гостях заявитель распивал алкоголь со своими друзьями. Затем он уснул и не видел, кто забрал его деньги. Преступником оказался гражданин 1989 года рождения. Он признался, что чужие деньги уже успел потратить.

Полицейские допросили мужчину и взяли с него подписку о невыезде. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.


Сергей Мерцалов
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