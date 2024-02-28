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14:00, 28 февраля 2024 года В НКМЦ имени Круглой Орла провели два миллиона исследований за год Показатели достигнуты в бактериологическом отделении.







Специалисты бактериологического отделения лабораторной диагностики НКМЦ имени Круглой проводят множество исследований. Треть из них – микробиологические. В 2023 году пройдена отметка в два миллиона исследований. Цифра будет расти.



– Наше учреждение участвует в централизации микробиологических исследований. Мы выполняем эти исследования по направлениям детства и акушерство и гинекология, - пояснила заведующая центром лабораторной диагностики НКМЦ имени Круглой Ирина Перелыгина.



Важный этап исследования – прием биоматериала. Ежедневно в медучреждение поступает порядка 150 проб. Точный результат зависит от того, как специалист взял материал.





Елена Литинская



