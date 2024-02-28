Главная » Новости



14:30, 28 февраля 2024 года Орловские коммунальщики вышли на борьбу с гололедом В уборке областного центра задействовали 49 единиц спецтехники.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле продолжают очищать улицы и дороги от снега и наледи. Бригады "Спецавтобазы" работают во всех районах города. Об этом сообщили в пресс-службе орловской мэрии.



Днем, 28 февраля, на уборку городских улиц вышли 92 уборщика и 49 единиц спецтехники: 19 комбинированных дорожных машин, 14 самосвалов, 11 тракторов, 5 погрузчиков. Снег вывезли с улицы Кромской и Бульвара Молодежи. Активно идет обработка тротуаров от наледи.





Сергей Мерцалов



