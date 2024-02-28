Главная » Новости



15:00, 28 февраля 2024 года Орловские студенты смогут побороться за миллион рублей на стартап По стране отберут две тысячи человек, которые получат поддержку.



Фото: архив

Две тысячи российских студентов получат по миллиону рублей на реализацию технологических стартапов. Грантовый конкурс проводит Минобрнауки. Победители смогут получить по миллиону рублей на запуск стартапа.



Как рассказали в пресс-службе правительства РФ, заявку на конкурс можно будет подать до 15 апреля 2024 года. Участвовать могут студенты бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, в том числе иностранцы. К работе над проектами можно привлекать школьников и студентов колледжей.



– Проекты должны соответствовать одному из семи тематических направлений: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика, креативные индустрии, - уточнили в пресс-службе правительства России.





Сергей Силаев



