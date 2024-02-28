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Главная » Новости

15:00, 28 февраля 2024 года

Орловские студенты смогут побороться за миллион рублей на стартап

По стране отберут две тысячи человек, которые получат поддержку.

Фото: архив

Две тысячи российских студентов получат по миллиону рублей на реализацию технологических стартапов. Грантовый конкурс проводит Минобрнауки. Победители смогут получить по миллиону рублей на запуск стартапа.

Как рассказали в пресс-службе правительства РФ, заявку на конкурс можно будет подать до 15 апреля 2024 года. Участвовать могут студенты бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, в том числе иностранцы. К работе над проектами можно привлекать школьников и студентов колледжей.

Проекты должны соответствовать одному из семи тематических направлений: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика, креативные индустрии, - уточнили в пресс-службе правительства России.


Сергей Силаев
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