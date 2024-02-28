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11:00, 28 февраля 2024 года Заболеваемость ОРВИ в Орловской области снизилась на четверть Наметилась тенденция к улучшению эпидобстановки.





В Орловской области с 19 по 25 февраля зарегистрировано 4620 обращений с ОРВИ, гриппом и COVID-19. Это на 23,7% ниже цифры позапрошлой семидневки. 51,8% пациентов составляют дети в возрасте до 14 лет. Статистику представили в Роспотребнадзоре.



Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией чуть подросла – 249 случаев против 253 случаев.



В структуре гуляющих по Орловщине вирусов преобладает SARS-CoV-2. Продолжается снижение доли вирусов гриппа. Активно циркулируют РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы, аденовирусы, сезонные коронавирусы, вирусы парагриппа.





Артем Ежаков



