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12:30, 28 февраля 2024 года Орловцы стали призерами Игр будущего Петр Рикунов и Екатерина Гуренкова завоевали серебро и бронзу.



Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области

Орловские спортсмены стали призерами виртуальной велогонки на Играх будущего в Казани. При этом педали приходилось крутить на реальном тренажере.



На турнир съехались призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, гонщики из стран СНГ и Южной Америки. Участники виртуальной велогонки проехали более 40 километров. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в соревнованиях участвовали 12 команд по четыре спортсмена (двое мужчин и две женщины).



Гонку разбили на пять этапов. В итоге Петр Рикунов, представляший сборную России, сумел занять второе место и получил серебряную медаль. Во втором составе российском команды еще одна орловчанка Екатерина Гуренкова получила медаль. Она стала третьей на первом этапе.





Сергей Силаев



