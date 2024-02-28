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12:30, 28 февраля 2024 года

Орловцы стали призерами Игр будущего

Петр Рикунов и Екатерина Гуренкова завоевали серебро и бронзу.

Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области

Орловские спортсмены стали призерами виртуальной велогонки на Играх будущего в Казани. При этом педали приходилось крутить на реальном тренажере.

На турнир съехались призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, гонщики из стран СНГ и Южной Америки. Участники виртуальной велогонки проехали более 40 километров. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в соревнованиях участвовали 12 команд по четыре спортсмена (двое мужчин и две женщины).

Гонку разбили на пять этапов. В итоге Петр Рикунов, представляший сборную России, сумел занять второе место и получил серебряную медаль. Во втором составе российском команды еще одна орловчанка Екатерина Гуренкова получила медаль. Она стала третьей на первом этапе.


Сергей Силаев
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