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12:15, 28 февраля 2024 года

Орловские инспекторы вышли в ночной рейд по выявлению нетрезвых водителей

С начала года за пьяную езду на автомобиле задержали 136 орловцев.



Сотрудники орловской Госавтоинспекции вышли в ночной рейд по выявлению водителей, севших за руль после употребления спиртного. Вмести с ними отправился корреспондент "Вестей" Антон Сорокин.

Взмах жезла и машина послушно прижимается к обочине. Инспекторы подозрительное вождение видят издалека. Нетрезвых водителей в Орловской области с начала 2024 года остановили уже не мало. А некоторые из них стали виновниками ДТП. 

- С начала года было выявлено 136 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения. Из них 71 водитель был за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 50 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования, а 15 водителей управляли в состоянии опьянения повторно, - рассказал старший инспектор по пропаганде регионального Управления Госавтоинспекции Руслан Макаров.

Как показывает практика, недобросовестных водителей не пугает даже лишение прав и штраф в 30 тысяч рублей. В феврале Областной суд вынес приговор сразу двум орловцам. Они не только угнали автомобиль, но и перемещались на нем в нетрезвом виде. 



Антон Сорокин
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