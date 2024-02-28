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12:15, 28 февраля 2024 года Орловские инспекторы вышли в ночной рейд по выявлению нетрезвых водителей С начала года за пьяную езду на автомобиле задержали 136 орловцев.







Сотрудники орловской Госавтоинспекции вышли в ночной рейд по выявлению водителей, севших за руль после употребления спиртного. Вмести с ними отправился корреспондент "Вестей" Антон Сорокин.



Взмах жезла и машина послушно прижимается к обочине. Инспекторы подозрительное вождение видят издалека. Нетрезвых водителей в Орловской области с начала 2024 года остановили уже не мало. А некоторые из них стали виновниками ДТП.



- С начала года было выявлено 136 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения. Из них 71 водитель был за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 50 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования, а 15 водителей управляли в состоянии опьянения повторно, - рассказал старший инспектор по пропаганде регионального Управления Госавтоинспекции Руслан Макаров.



Как показывает практика, недобросовестных водителей не пугает даже лишение прав и штраф в 30 тысяч рублей. В феврале Областной суд вынес приговор сразу двум орловцам. Они не только угнали автомобиль, но и перемещались на нем в нетрезвом виде.







Антон Сорокин



