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8:00, 29 февраля 2024 года

Лучшие ветеранские подворья определят на Орловщине

Конкурс проведет департамент сельского хозяйства.

Фото: архив

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о проведении конкурса "Ветеранское подворье" в 2024 году. В нем могут поучаствовать мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет. У орловцев должно быть личное подсобное хозяйства, размер площади участка не превышает 2,5 гектара.

По информации пресс-службы правительства региона, для участия в конкурсе нужно направить следующие документы в департамент сельского хозяйства:

• Заявление на участие с указанием места жительства и телефона
• Текстовый материал, подтверждающий сведения, являющие показателями базовой оценки ветеранского подворья;
• Копию паспорта;
• Копия документов на земельные участки, находящиеся в собственности или ином вещном праве;
• Справка (выписка из похозяйственной книги) о наличии скота
• Документы, подтверждающие участие в выставках, конкурсах в сфере сельского хозяйства (при наличии);
• Фотографии подворья (по желанию).

Прием заявок проводится в 1 марта по 15 апреля включительно. Их можно отдать очно в профильный департамент по адресу: Орел, улица Максима Горького, дом 45, 7-й этаж, кабинет 58. Телефон: +7(4862) 750-704.


Сергей Силаев
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