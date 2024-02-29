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8:00, 29 февраля 2024 года Лучшие ветеранские подворья определят на Орловщине Конкурс проведет департамент сельского хозяйства.



Фото: архив

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о проведении конкурса "Ветеранское подворье" в 2024 году. В нем могут поучаствовать мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет. У орловцев должно быть личное подсобное хозяйства, размер площади участка не превышает 2,5 гектара.



По информации пресс-службы правительства региона, для участия в конкурсе нужно направить следующие документы в департамент сельского хозяйства:



• Заявление на участие с указанием места жительства и телефона

• Текстовый материал, подтверждающий сведения, являющие показателями базовой оценки ветеранского подворья;

• Копию паспорта;

• Копия документов на земельные участки, находящиеся в собственности или ином вещном праве;

• Справка (выписка из похозяйственной книги) о наличии скота

• Документы, подтверждающие участие в выставках, конкурсах в сфере сельского хозяйства (при наличии);

• Фотографии подворья (по желанию).



Прием заявок проводится в 1 марта по 15 апреля включительно. Их можно отдать очно в профильный департамент по адресу: Орел, улица Максима Горького, дом 45, 7-й этаж, кабинет 58. Телефон: +7(4862) 750-704.





Сергей Силаев



