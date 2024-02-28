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10:35, 28 февраля 2024 года В Орловской области начали готовиться к пожароопасному периоду В регионе внесли изменения в постановление о специальной комиссии.





В Орловской области начали готовиться к пожароопасному периоду. Внесены изменения в постановление правительства региона о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.



В ее состав входят губернатор Андрей Клычков, его первый заместитель в правительстве региона Владимир Ивановский, представители областной администрации, силовых, правоохранительных и чрезвычайных ведомств.



Напомним, в 2023-м году пожароопасный сезон в Орловской области официально начался 3 апреля. В зону возможных лесных пожаров попадали поселок Культурная Посадка в Глазуновском районе, город Дмитровск, поселок Еленка в Знаменском районе, деревни Радовище, Алехино, поселок Жудерский и село Льгов Хотынецкого района. Также в зону пожаров могли попасть детские лагеря Елочка, Сосновый бор, Солнечный.





Артем Ежаков



