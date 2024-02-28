Орловская епархия передала артиллеристам на фронте новый "УАЗ", строительные материалы и технические средства. Посылку 27 февраля получили бойцы под Кременной, рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
– Сегодня мой советник, Сергей Лежнев, и отец Василий приехали к орловским артиллеристам под Кременную. Привезли большой груз, о котором просили военнослужащие, - написал глава региона.
Бойцы недавно сменили место дислокации, поэтому нуждались в помощи при обустройстве. Большое содействие оказала Орловская епархия, митрополит Орловский и Болховский Тихон, а также прихожане.