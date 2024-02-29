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7:30, 29 февраля 2024 года 29 февраля Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному Собранию Трансляция начнется в полдень.



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Сегодня, 29 февраля, президент России Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию. Трансляция на федеральных каналах начнется в 12:00 по московскому времени. Глава государства озвучит планы развития страны на ближайшие шесть лет.



Губернатор Орловской области Андрей Клычков, говоря об ожиданиях от выступления Владимира Путина, заявил: "Уверен, что президент обобщит те вопросы, которые есть по социальной поддержке. У нас будут и новые поручения, и новые задачи".





Артем Ежаков



