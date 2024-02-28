среда 28.02.2024 13:39:34 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

9:30, 28 февраля 2024 года

В Орле почти 20 домов временно останутся без горячей воды

Отключения запланированы с утра до обеда 1 марта.


1 марта с 9:00 до 13:00 в Орле почти 20 домов временно останутся без горячей воды. Это связано с плановой проверкой бойлера на плотность в целях повышения качества теплоснабжения, сообщили в орловском филиале "Квадры".

Отключения затронут следующие адреса:

• ул., Пушкина, д. 9;
• п. Новосильский, д. 4, д. 411;
• ул., Московская, д.28а
• ул. 7 Ноября, д. 9, 13, 15;
• ул. Левый берег реки Оки, д. 11а;
• ул. Маринченко, д. 11, 13, 15;
• ул. Бурова, д. 14, 16, 18, 20, 22, 26.


Артем Ежаков
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.