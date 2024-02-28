В Орле почти 20 домов временно останутся без горячей воды
Отключения запланированы с утра до обеда 1 марта.
1 марта с 9:00 до 13:00 в Орле почти 20 домов временно останутся без горячей воды. Это связано с плановой проверкой бойлера на плотность в целях повышения качества теплоснабжения, сообщили в орловском филиале "Квадры".
Отключения затронут следующие адреса:
• ул., Пушкина, д. 9;
• п. Новосильский, д. 4, д. 411;
• ул., Московская, д.28а
• ул. 7 Ноября, д. 9, 13, 15;
• ул. Левый берег реки Оки, д. 11а;
• ул. Маринченко, д. 11, 13, 15;
• ул. Бурова, д. 14, 16, 18, 20, 22, 26.