Главная » Новости



11:30, 28 февраля 2024 года Орловцы передали бойцам еще 150 печей-буржуек и 25 тонн воды Орловский гумконвой работал под Кременной.



Фото: портал Орловской области

Представители Орловской области передали бойцам под Кременной еще 25 тонн питьевой бутилированной воды, 150 печей-буржуек, а также около 4000 окопных свечей от Орловской епархии. Гуманитарный груз доставили советник губернатора Сергей Лежнев и отец Василий.





Как отмечает региональный инфопортал, бойцам очень нужны "водоприпасы". Это незаменимый ресурс и ключевой компонент для жизни. Во время военных действий доступ к чистой питьевой воде становится критически важным.



Военнослужащие тепло поблагодарили за помощь жителей Орловщины.





Сергей Мерцалов



