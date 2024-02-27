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20:00, 27 февраля 2024 года В 2023 году орловцы более 200 раз пожаловались на действия коллекторов Правонарушителей ждет административная ответственность.







Орловцы продолжают жаловаться на действия коллекторов. Только в 2023-м году в региональное ведомство поступило 207 обращений от граждан, права и законные интересы которых были нарушены при взаимодействии с коллекторами.



По итогам проверок 24 правонарушителей привлекли к административной ответственности. За свою "деятельность" им выписали административные штрафы на сумму более 1,3 миллиона рублей.



Кстати, с 1 февраля 2024 года судебные приставы будут контролировать деятельность кредитных и микрофинансовых организаций. В нюансах разбиралась корреспондент "Вести-Орел" Юлия Опанасюк.





Юлия Опанасюк



