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20:30, 27 февраля 2024 года

В Орле продолжается реставрация дома Лизы Калитиной

Первый подготовительный этап работ завершен.

Фото: пресс-служба областного Совета народных депутатов

Первый вице-спикер областного Совета Михаил Вдовин рассказал о ходе реставрационных работ дома Лизы Калитиной. Он пришел на объект и пообщался с заказчиком и подрядчиком.

Уже расчищена площадка и здание от строительного мусора. Оголен сруб дома. Впереди более сложные работы. В частности, необходимо тщательное обследование каждого бревна, фундамента и других элементов здания. По словам Михаила Вдовина, работы находятся под контролем Попечительского Совета.

- Важно работ максимально сохранить дух времени. По моему мнению, это получится, во всяком случае, мы на это надеемся, - отметил депутат в соцсетях.


Сергей Мерцалов
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