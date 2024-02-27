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19:00, 27 февраля 2024 года

В Орле открылась новая выставка художественных работ

Все картины выполнены художниками любителями.



В туристском информационно-выставочном центре Орловской области открылась выставка художников-любителей золотого возраста "Краски для души". В экспозиции представили более 160 творческих работ самодеятельных живописцев из Орла, Москвы, Курска, Санкт-Петербурга и других городов.

Кто-то увлекался рисованием в детстве, кто-то начал и забросил, но так хотел вернутся к этому занятию. И не важно в каком возрасте.

- У меня есть ученица, которой 74 года. Она с большим удовольствием ходит на занятия. Прекрасно, когда человек сохраняет жажду творчества и радостный взгляд на мир, - поделился эмоциями педагог изостудии Валерий Лукьянчиков.

Может быть профессионалы отыщут массу несовершенств в этих картинах, но не это главное для тех, кто берется за кисть. Главное, попробовать сделать то, на что никогда не хватало времени.


Эва Стасюлевич
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