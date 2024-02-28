Орловские стрелки вернулись с россыпью наград с чемпионата и кубка страны
Соревнования проходили в Ижевске.
Орловцы завоевали несколько наград на кубке и чемпионате России по пулевой стрельбе. Так, Даниил Митин стал третьим. До награды серебряной пробы не хватило два точных выстрела, все решилось в дополнительном стрелковом раунде.
– У нас была перестрелка. Соперник, видимо, немного лучше подготовился, чем я, - отмечает бронзовый призер этапа Кубка России по пулевой стрельбе 2024 года Даниил Митин.
Спортсмены продолжают готовиться к новым соревнованиям. Впереди у наших стрелков серия выездных всероссийских турниров.