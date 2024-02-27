Орловчанки проиграли в финале дивизиона ассоциации студенческого баскетбола
Наша команда заняла второе место.
Женская сборная Орловского государственного университета преодолела важную черту – финал дивизиона "центр" ассоциации студенческого баскетбола. В 2024 году орловчанки стали второй студенческой командой в Центральном федеральном округе.
В полуфинале была обыграна воронежская "Академия спорта", а подмосковной "Малаховке" наши баскетболистки уступили лишь в конце матча. Что помешало победе в финале – в сюжете Анастасии Дороховой.