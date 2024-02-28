Главная » Новости



13:30, 28 февраля 2024 года В Орловской области инспекторы нашли нарушения в содержании автобусных дорог Проверка прошла в Мценском районе.





В Мценском районе сотрудники Госавтоинспекции проверили дороги, по которым идут маршруты школьных и рейсовых автобусов. Об этом рассказали в ведомстве.



Среди проверенных трасс оказались "Болхов – Мценск - Новосиль", "Северный подъезд к городу Мценск", "Южный подъезд к городу Мценск", "Корсаково – Войново – Жилино", "Подъезд к музею Спасское-Лутовиново".



Среди недостатков проверяющие отметили наличие рыхлого талого снега, уплотненного снежного покрова и скользкости на покрытии проезжей части. Также толщина слоя рыхлого снега на заездных карманах и посадочных площадках остановок превысила норму.



По итогам инспекции возбуждено административное дело, выдано предостережение о недопустимости обязательных требований.





Артем Ежаков



