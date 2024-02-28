В Орле для жен и матерей участников СВО устроили день красоты
Такой подарок в преддверии 8 марта сделали 10 женщинам.
Фото: мэрия Орла
В Орле в преддверии Международного женского дня для жен и матерей участников СВО сделали подарок. День красоты для десятка орловчанок устроили преподаватели и ученики учебного центра: парикмахеры, бровисты, мастера маникюра.
Как сообщает мэрия Орла, женщины бесплатно получили парикмахерские и косметические услуги. А 29 февраля родственницы бойцов приглашены на чаепитие.