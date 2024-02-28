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8:30, 28 февраля 2024 года В Орле для жен и матерей участников СВО устроили день красоты Такой подарок в преддверии 8 марта сделали 10 женщинам.



Фото: мэрия Орла

В Орле в преддверии Международного женского дня для жен и матерей участников СВО сделали подарок. День красоты для десятка орловчанок устроили преподаватели и ученики учебного центра: парикмахеры, бровисты, мастера маникюра.



Как сообщает мэрия Орла, женщины бесплатно получили парикмахерские и косметические услуги. А 29 февраля родственницы бойцов приглашены на чаепитие.





Артем Ежаков



