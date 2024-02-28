Орловские предприниматели смогут пожаловаться омбудсмену и прокурору
Прием состоится 5 марта.
05 марта в 10:00 состоится совместный личный прием прокурора Орловской области Алексея Тимошина и регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей Евгения Лыкина по вопросам нарушений прав бизнесменов.
По вопросу записи на прием предприниматели могут обратиться по телефонам:
8 (4862) 40-56-49 – старший помощник прокурора Орловской области по рассмотрению обращений и приему граждан Наталья Васильевна Харыбина;