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15:30, 27 февраля 2024 года С 1 апреля орловцам увеличат социальные пенсии Средний размер пенсии составит 13455 рублей.



Фото: архив "Вести-Орел"

С 1 апреля 2024 года размер социальной пенсии в России будет увеличен на 7,5%. Как сообщает "Российская газета", в среднем она подрастет на 938 рублей и составит 13 455 рублей.



Дети-инвалиды будут получать пенсии на 1392 рубля больше - 19948 рублей. Инвалиды 1-й группы с детства - 20 110 рублей, инвалиды-военнослужащие - 18236 рублей. Пенсии по потере кормильца детям военнослужащих по призыву вырастут до 15999 рублей.



- Социальную пенсию получают лица, которые не смогли набрать пенсионные баллы для страховой пенсии. Возраст выхода на социальную пенсию выше, чем на страховую, и составляет 65 лет для женщин и 70 лет для мужчин соответственно. Кроме того, социальные пенсии полагаются по инвалидности и по потере кормильца, - пояснила изданию юрист, арбитражный управляющий Анна Хрусталева.





Сергей Мерцалов



