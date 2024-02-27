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19:30, 27 февраля 2024 года Орловские хоккеисты не набрали очков в Калининграде Там состоялся тур регулярного чемпионата Студенческой хоккейной лиги.



Фото: ХК "ОрелГУ"

В Калининграде хоккеисты Орловского государственного университета встречались с лидером турнирной таблицы – командой "Запад России". Провальный первый период не позволил нашей команде навязать борьбу сопернику. Итоговый счет матча – поражение "орлов" 1:5. Единственная шайба на счету капитана команды Александра Пантелеева.



Во второй игре наша команда изменила тактику и первая двадцатиминутка завершилась уже в их пользу – 2:1, правда преимущество удержать не получилось. Итог – поражение 4:6. Заброшенными шайбами отметились Илья Дищенко, Павел Гришин, Матвей Калугин и Дамир Щегалев.



- Во второй игре с самого начала удалось навязать свой хоккей, о чем говорит и счет первого периода 2:1. Все самое интересно случилось, как это и обычно бывает у "Запада" в третьем игровом отрезке, они добавили, мы, к сожалению, не смогли подтянуться. Не хватило везения в реализации, мы моментов создали больше, чем они. Сказать, что обидно нельзя. Это хоккей, здесь в любом случае кто-то должен проиграть. Парни – молодцы, играли достойно. Но нам сейчас очки нужны, чтобы двигаться дальше, - рассказал главный тренер ХК "ОрелГУ" Геннадий Скиба.



До конца регулярного чемпионата СХЛ команде Орловского государственного университета осталось провести один тур. 9 и 10 марта наша команда сыграет в Краснодаре против "Крылатых барсов".





Анастасия Дорохова



