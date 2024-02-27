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15:00, 27 февраля 2024 года Юные орловские хоккеисты победили в Республике Беларусь Отличилась команда спортивной школы "Ледовое поколение".



Фото: портал Орловской области

Команда спортивной школы "Ледовое поколение" 2015 года рождения стала победителем турнира в Республике Беларусь. Юные орловцы вышли в финал, где со счётом 5:3 обыграли сверстников из города Горки (Могилевская область).



Орловских ребят поздравил губернатор Андрей Клычков. Он обратился к ним во время прямого эфира в социальных сетях.



- Хочу поздравить нашу хоккейную команду спортивной школы "Ледовое поколение" с победой в турнире в белорусском городе Горки. Очень хорошо, что наше подрастающее поколение радует нас своими спортивными победами. А это залог дальнейших успехов! - сказал глава региона.



Воспитанники спортивной школы "Ледовое поколение" тренируются под руководством Валерия Мартыненко. Об этом сообщает портал Орловской области.





Сергей Мерцалов



