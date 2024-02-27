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15:00, 27 февраля 2024 года

Юные орловские хоккеисты победили в Республике Беларусь

Отличилась команда спортивной школы "Ледовое поколение".

Фото: портал Орловской области

Команда спортивной школы "Ледовое поколение" 2015 года рождения стала победителем турнира в Республике Беларусь. Юные орловцы вышли в финал, где со счётом 5:3 обыграли сверстников из города Горки (Могилевская область).

Орловских ребят поздравил губернатор Андрей Клычков. Он обратился к ним во время прямого эфира в социальных сетях.

- Хочу поздравить нашу хоккейную команду спортивной школы "Ледовое поколение" с победой в турнире в белорусском городе Горки. Очень хорошо, что наше подрастающее поколение радует нас своими спортивными победами. А это залог дальнейших успехов! - сказал глава региона.

Воспитанники спортивной школы "Ледовое поколение" тренируются под руководством Валерия Мартыненко. Об этом сообщает портал Орловской области. 


Сергей Мерцалов
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