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12:30, 27 февраля 2024 года

Орловский детский омбудсмен взял на контроль подвоз детей в Малокуликовскую школу

19 февраля автобус с ее учениками попал ДТП.


Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский пообщался с детьми из Малокуликовской школы, которые попали в ДТП в школьном автобусе 19 февраля. Напомним, что по данным Госавтоинспекции водитель не справился с управлением и ушел в занос с наездом на опору ЛЭП с последующим опрокидыванием. Никто не пострадал.

Как рассказал Домогатский, дети чувствуют себя нормально и посещают занятия. Жалоб от них не поступило.

Также омбудсмен обсудил с директором школы подвоз детей. Автобусами на уроки привозят 232 ребенка из 253.
"Сейчас эту работу делает всего один автобус, поэтому руководством учреждения скорректирован график учебного процесса. Взял ситуацию с подвозом детей в образовательное учреждение под личный контроль, направил соответствующие запросы", – сообщил Константин Домогатский.



Артем Ежаков
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