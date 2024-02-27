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12:30, 27 февраля 2024 года Орловский детский омбудсмен взял на контроль подвоз детей в Малокуликовскую школу 19 февраля автобус с ее учениками попал ДТП.





Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский пообщался с детьми из Малокуликовской школы, которые попали в ДТП в школьном автобусе 19 февраля. Напомним, что по данным Госавтоинспекции водитель не справился с управлением и ушел в занос с наездом на опору ЛЭП с последующим опрокидыванием. Никто не пострадал.



Как рассказал Домогатский, дети чувствуют себя нормально и посещают занятия. Жалоб от них не поступило.



Также омбудсмен обсудил с директором школы подвоз детей. Автобусами на уроки привозят 232 ребенка из 253.

"Сейчас эту работу делает всего один автобус, поэтому руководством учреждения скорректирован график учебного процесса. Взял ситуацию с подвозом детей в образовательное учреждение под личный контроль, направил соответствующие запросы", – сообщил Константин Домогатский.





Артем Ежаков



