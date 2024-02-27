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11:00, 27 февраля 2024 года

В Орловской области утвердили сроки и правила ремонта дорог

Документ подписан губернатором Андреем Клычковым.


В Орловской области подписано постановление правительства региона "Об утверждении межремонтных сроков и периодичности проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них". Документ утвердил губернатор Андрей Клычков.

Согласно документу, очистка разделительной полосы, обочин, откосов, полос отвода от посторонних предметов с вывозкой на полигоны должна проводиться 28 раз в год. Один раз за 12 месяцев нужно прочищать укрепленные кюветы и водоотводные канавы. Дважды в год предписывается заниматься прочисткой дренажных устройств. Также постановлением предписывается периодичность скашивания травы, нанесения разметки и других мероприятий, связанных с обслуживанием дорог.

Межремонтные сроки проведения капремонта и ремонта жестких дорожных одежд автодорог регионального значения и межмуниципального значения установлены следующие: текущий ремонт – 12 лет, капремонт – не менее 25 лет.


Артем Ежаков
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