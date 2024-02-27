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10:30, 27 февраля 2024 года Арест машины заставил орловца оплатить почти полторы сотни дорожных штрафов Мужчина отдал порядка 200 тысяч рублей.





В Орловской области мужчина оплатил 133 штрафа от автоинспекции после ареста машины. Как рассказали в ФССП региона, мужчина любил ездить со скоростью выше разрешенной. За все время успело накопиться более 113 тысяч рублей долга.



Сначала на должника попытались повлиять запретом на совершение регистрационных действий в отношении машины, но это не помогло – он стал скрываться от приставов. Тогда и решили арестовать автомобиль. Лишь после этого должник расплатился по штрафам, а также отдал 72 тысячи рублей по исполнительскому сбору.





Артем Ежаков



