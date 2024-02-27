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12:50, 27 февраля 2024 года Орловский аэроклуб готовится отметить 85-ю годовщину За это время тренировки прошли несколько тысяч человек.







В 2024 году орловскому аэроклубу исполнится 85 лет. На базе учреждения проводилось множество всероссийских и международных соревнований, здесь тренировалась сборная СССР. Тренируются здесь и нынешние чемпионы.



– Аэроклуб, в котором я летаю с 2022 года, дал мне подготовку и базу, которая позволяет мне хорошо выступать на соревнованиях, в том числе и побеждать на чемпионатах, - отметил чемпион России в открытом классе планеров 2023 года Василий Ерофеев.



Сейчас тренироваться в Орле возможности нет, так как небо закрыто. В настоящее время идет работа по наземной подготовке и ремонту техники. Полеты могут возобновить после окончания специальной военной операции.





Татьяна Тимохина



