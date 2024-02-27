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11:30, 27 февраля 2024 года В Авдеевке работает орловский манипулятор Техника помогает обустроить места безопасности. В освобожденной российскими войсками Авдеевке работает орловский манипулятор. Техника помогает военным обустроить места безопасности. Об этом рассказал советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев.
"Парни попросили помощь, орловский тыл нашел пути решения. Водитель молодец, обязательно его поблагодарим и наградим за работу в зоне СВО", – отметил Сергей Лежнев. Артем Ежаков
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