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9:26, 27 февраля 2024 года

В Орловской области опубликован мартовский график выплаты пособий

Первые из них будут перечислены уже в начале первого весеннего месяца.


Департамент соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области опубликовал информацию о выплате пособий в марте 2024-го года. 
С 5-го по 11-е марта орловцам пришлют следующие пособия:

• Ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка – 13 940 рублей;
• Пособие на ребенка из средств бюджета региона – 297,22 рубля, 445,83 рубля, 594,44 рубля или 743,05 рублей;
• Единовременная выплата взамен набора принадлежностей для ухода за ребенком «Подарок новорожденному» – 5000 рублей;
• Ежемесячное пособие многодетной семье – 520,13 рублей;
• Единовременноe пособие многодетной семье – 22 291,45 рублей или 29 721,92 рубля;
• Материнский (семейный) капитал для многодетной семьи – 138 518,57 рублей;
• Ежемесячная выплата к пенсии многодетным матерям по достижении ими пенсионного возраста – 4 404,65 рублей.

Еще часть выплат придет в период с 12 по 18 марта. Сюда входят ежемесячная денежная выплата региональным категориям получателей мер соцподдержки и ежемесячное пособие семьям Героев России (посмертно).

Индивидуально придут ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ многодетным семьям, ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ региональным категориям получателей мер социальной поддержки;ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ в соответствии с федеральными обязательствами, пособия, компенсации, меры соцподдержки по публичным нормативным обязательствам (доплаты к пенсиям), компенсация расходов на уплату взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах отдельным категориям граждан.

Выплаты субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг проведут 21 – 22 марта 2024, а пособия безработным гражданам будут начислять еженедельно.

Как добавили в СФР России по региону, выплата пенсий через банки пройдет 7, 14 и 22 марта. Через почтовые отделения – по графику.


Артем Ежаков
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