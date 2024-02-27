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9:26, 27 февраля 2024 года В Орловской области опубликован мартовский график выплаты пособий Первые из них будут перечислены уже в начале первого весеннего месяца.





Департамент соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области опубликовал информацию о выплате пособий в марте 2024-го года.

С 5-го по 11-е марта орловцам пришлют следующие пособия:



• Ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка – 13 940 рублей;

• Пособие на ребенка из средств бюджета региона – 297,22 рубля, 445,83 рубля, 594,44 рубля или 743,05 рублей;

• Единовременная выплата взамен набора принадлежностей для ухода за ребенком «Подарок новорожденному» – 5000 рублей;

• Ежемесячное пособие многодетной семье – 520,13 рублей;

• Единовременноe пособие многодетной семье – 22 291,45 рублей или 29 721,92 рубля;

• Материнский (семейный) капитал для многодетной семьи – 138 518,57 рублей;

• Ежемесячная выплата к пенсии многодетным матерям по достижении ими пенсионного возраста – 4 404,65 рублей.



Еще часть выплат придет в период с 12 по 18 марта. Сюда входят ежемесячная денежная выплата региональным категориям получателей мер соцподдержки и ежемесячное пособие семьям Героев России (посмертно).



Индивидуально придут ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ многодетным семьям, ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ региональным категориям получателей мер социальной поддержки;ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ в соответствии с федеральными обязательствами, пособия, компенсации, меры соцподдержки по публичным нормативным обязательствам (доплаты к пенсиям), компенсация расходов на уплату взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах отдельным категориям граждан.



Выплаты субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг проведут 21 – 22 марта 2024, а пособия безработным гражданам будут начислять еженедельно.



Как добавили в СФР России по региону, выплата пенсий через банки пройдет 7, 14 и 22 марта. Через почтовые отделения – по графику.





Артем Ежаков



