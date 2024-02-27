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9:07, 27 февраля 2024 года В Орловской области мужчина осужден за сексуальное насилие и убийство Он проведет в колонии 15 лет.





Мценский районный суд приговорил 25-летнего местного жителя к 15 годам колонии строгого режима за совершение иных действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, убийство, кражу и хищение паспорта.



Как рассказали в СУ СК России по региону и прокуратуре области, ночью 4 сентября 2023-го года мужчина выпивал вместе с 58-летней знакомой в ее квартире. В один момент осужденный совершил в отношении женщины действия сексуального характера с применением насилия, а затем начал душить ее. Когда жертва упала на пол, мужчина дважды ударил знакомую ногой в грудь и голову.



После убийства фигурант забрал из квартиры имущество потерпевшей и ее паспорт. Документ он позднее сжег.





Артем Ежаков



