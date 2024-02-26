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20:40, 26 февраля 2024 года Орловского ветерана СВО пригласили потренироваться со сборной по стрельбе из лука Григорий Кунцев удивил на кубке Защитников Отечества.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Неделю назад орловские спортсмены-ветераны СВО отправились защищать честь Орловщины на кубке Защитников Отечества. Григорий Кунцев вошел в десятку лучших по стрельбе из лука, а также показал хороший результат в пулевой стрельбе.



– Тренер паралимпийской сборной России по стрельбе из лука Королева Галина пригласила его на сборы вместе с нашей национальной сборной, - рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира 26 февраля.





Сергей Силаев



