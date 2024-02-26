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20:35, 26 февраля 2024 года Орловские НКО могут поучаствовать в гражданском форуме "Регион созидателей" Мероприятие состоится 1 марта.



Фото из архива

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в о время прямого эфира в соцсетях 26 февраля пригласил орловские некоммерческие организации принять участие в ежегодном региональном гражданском форуме. Мероприятие пройдет уже 1 марта.



– У вас есть уникальная возможность заявить о своей организации, социально значимом проекте или инициативе, помочь нуждающимся, - отметил глава региона.



Регистрацию можно пройти по ссылке.





Сергей Силаев



