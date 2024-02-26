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19:45, 26 февраля 2024 года В Орле побывал поезд Минобороны "Сила в правде" В вагонах представили несколько экспозиций.



Фото: пресс-служба областного правительства

Поезд, отправившийся с Киевского вокзала Москвы, пройдет 34 тысячи километров. 26 февраля состав приехал в Орел. В рамках акции от министерства обороны России, мероприятия пройдут на 75 железнодорожных станциях в 67 регионах страны.



– Мы гордимся мужественными воинами России. Эстафету патриотизма и верности долгу с честью несут сегодня участники специальной военной операции. Мы твердо знаем: героизм и отвага защитников России, наше единство и сплоченность, сила русского оружия – крушат западную технику, срывают планы врага. Сегодняшняя акция дает еще одно подтверждение этим словам, - отметила представитель губернатора в Орловском облсовете Ирина Проваленкова.



Орловцы смогли посмотреть на образцы вооружения и макеты боевой техники времен Великой Отечественной войны, а также с экспозицией, которая раскрывает преступные замысли руководства Украины, рассказали в пресс-службе областного правительства. Помимо этого, жители региона ознакомились с трофейной техникой. Работала полевая кухня.





Сергей Силаев



