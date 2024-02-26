В Образцово под Орлом затопило шестиэтажный дом

В деревне Образцово Орловского муниципального округа жильцы столкнулись с "мокрой" проблемой. Авария в котельной привела к водопадам на лестничной площадке. Вода испортила мебель, потолки и обои.
– Я, не зная что делать, пошел к соседям. Начали обзванивать всех, кто мог нам помочь, после начали справляться вручную, - вспоминает местный житель Дмитрий Варцепнев.
Под "водопад" попали все шесть этажей. Орловцам пришлось исправлять ситуацию с помощью швабры, совка и ведра. С проблемой поборолись около четырех часов, сгоняя воду по ступенькам с верхних этажей.
– Составляются акты повреждений, после того как они будут составлены, подписаны собственниками мы будем предпринимать дальнейшие меры для того, чтобы пригласить организацию, которая осуществляла монтаж котельной и с ними обсуждать вопрос о дальнейшем возмещении ущерба, - рассказал генеральный директор управляющей компании Сергей Рогачев.
Точную дату устранения последствий в управляющей компании не назвали.