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20:45, 26 февраля 2024 года В Образцово под Орлом затопило шестиэтажный дом Всему виной стала авария в котельной.







В деревне Образцово Орловского муниципального округа жильцы столкнулись с "мокрой" проблемой. Авария в котельной привела к водопадам на лестничной площадке. Вода испортила мебель, потолки и обои.



– Я, не зная что делать, пошел к соседям. Начали обзванивать всех, кто мог нам помочь, после начали справляться вручную, - вспоминает местный житель Дмитрий Варцепнев.



Под "водопад" попали все шесть этажей. Орловцам пришлось исправлять ситуацию с помощью швабры, совка и ведра. С проблемой поборолись около четырех часов, сгоняя воду по ступенькам с верхних этажей.



– Составляются акты повреждений, после того как они будут составлены, подписаны собственниками мы будем предпринимать дальнейшие меры для того, чтобы пригласить организацию, которая осуществляла монтаж котельной и с ними обсуждать вопрос о дальнейшем возмещении ущерба, - рассказал генеральный директор управляющей компании Сергей Рогачев.



Точную дату устранения последствий в управляющей компании не назвали.





Владимир Маряшин



