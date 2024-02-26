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20:45, 26 февраля 2024 года

В Образцово под Орлом затопило шестиэтажный дом

Всему виной стала авария в котельной.



В деревне Образцово Орловского муниципального округа жильцы столкнулись с "мокрой" проблемой. Авария в котельной привела к водопадам на лестничной площадке. Вода испортила мебель, потолки и обои.

Я, не зная что делать, пошел к соседям. Начали обзванивать всех, кто мог нам помочь, после начали справляться вручную, - вспоминает местный житель Дмитрий Варцепнев.

Под "водопад" попали все шесть этажей. Орловцам пришлось исправлять ситуацию с помощью швабры, совка и ведра. С проблемой поборолись около четырех часов, сгоняя воду по ступенькам с верхних этажей.

Составляются акты повреждений, после того как они будут составлены, подписаны собственниками мы будем предпринимать дальнейшие меры для того, чтобы пригласить организацию, которая осуществляла монтаж котельной и с ними обсуждать вопрос о дальнейшем возмещении ущерба, - рассказал генеральный директор управляющей компании Сергей Рогачев.

Точную дату устранения последствий в управляющей компании не назвали.


Владимир Маряшин
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