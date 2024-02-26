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19:00, 26 февраля 2024 года

В Орле экс-эксперту Росавтодора назначили 100-миллионный штраф и 11 лет колонии за взятки

Мужчина признан виновным в совершении трех преступлений.

Фото: архив "Вестей"

Бывший сотрудник управления автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства осужден за получение взяток в крупном и особо крупном размерах.

Как установили следствие и суд, осужденный с 2017 по 2022 годы на счета получил лично и через посредников 30,675 миллиона рублей от представителей грузоперевозчиков. За это он организовывал, обеспечивал, готовил и выдавал в ускоренном, первоочередном порядке разрешения на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования РФ. Также мужчина совершал и иных действия в интересах перевозчиков, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

Заводской районный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 11 лет в колонии строгого режима и штрафа в размере 100 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ И УМВД России по Орловской области.


Сергей Силаев
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