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17:15, 26 февраля 2024 года Орловская область войдет в состав Московского военного округа Указ подписал президент Владимир Путин.



Фото: архив

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Ленинградского и Московского военных округов. На эти военно-административные единицы глава государства разделил Западный военный округ, куда до 1 марта все еще будет входить Орловская область.



Согласно документу, в состав Московского военного округа вошли Ярославская, Тульская, Тверская, Тамбовская, Смоленская, Рязанская, Орловская, Нижегородская, Липецкая, Курская, Костромская, Калужская, Ивановская, Воронежская, Владимирская, Брянская, Белгородская и Московская области, а также Москва. В состав Ленинградского округа вошли республики Карелия и Коми, Ненецкий автономный округ, Псковская, Новгородская, Мурманская, Калининградская, Вологодская и Ленинградская области, а также Санкт-Петербург.



Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Указ подписан 26 февраля и вступает в силу с 1 марта 2024 года.





Сергей Силаев



