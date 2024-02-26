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18:30, 26 февраля 2024 года

Орловским школьникам рассказали об освобождении Орла

Лекцию провели ветераны органов безопасности.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Орловской области

В преддверии Дня защитника Отечества в стенах учебного центра поста №1 прошла презентация новой экспозиции. Она повествует о событиях 1943 года, когда в результате боев областной центр освободили от немецко-фашистских захватчиков.

Инициатором создания экспозиции выступил совет ветеранов УФСБ России по Орловской области. Ее автор – историк, краевед и художник-оформитель Геннадий Афанасьев, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Орловской области.

Юнармейцы Орла, несущие почетную вахту, смогут ознакомиться с архивными документами и фотографиями, представленными на тематических стендах.


Сергей Силаев
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