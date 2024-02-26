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19:30, 26 февраля 2024 года Дорожная служба Орловской области обновила автопарк и оборудование на 70 миллионов рублей За эти деньги в 2023 году было куплено 38 единиц.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Работу дорожной службы региона в 2023 году и задачи на 2024 год обсудили 26 февраля на аппаратном совещании, которое провел губернатор Андрей Клычков.



За счет собственных средств в 2023 году было закуплено 38 единиц техники и оборудования на общую сумму в 70 миллионов рублей. Это автомобильные весы, три автомобиля "Газель", восемь единиц лабораторного оборудования, 13 единиц оборудования для ремонта дорог, и один автомобиль с автогидроподъемником.



В 2023 году дорожная службы выполнила все ключевые и дополнительные показатели эффективности. Выручка предприятия без НДС выросла на 801,5 миллиона рублей. Он составила 2,4 миллиарда рублей, что составляет 151% от плана, сообщили в пресс-службе областного правительства.



Губернатор Андрей Клычков поручил до 1 апреля 2024 года принять участие в торговых процедурах на выполнение работ по ремонту и благоустройству дорог региона для формирования портфеля контрактов на 2024 год.





Сергей Силаев



