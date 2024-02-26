понедельник 26.02.2024 20:56:55 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

19:30, 26 февраля 2024 года

Дорожная служба Орловской области обновила автопарк и оборудование на 70 миллионов рублей

За эти деньги в 2023 году было куплено 38 единиц.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Работу дорожной службы региона в 2023 году и задачи на 2024 год обсудили 26 февраля на аппаратном совещании, которое провел губернатор Андрей Клычков.

За счет собственных средств в 2023 году было закуплено 38 единиц техники и оборудования на общую сумму в 70 миллионов рублей. Это автомобильные весы, три автомобиля "Газель", восемь единиц лабораторного оборудования, 13 единиц оборудования для ремонта дорог, и один автомобиль с автогидроподъемником.

В 2023 году дорожная службы выполнила все ключевые и дополнительные показатели эффективности. Выручка предприятия без НДС выросла на 801,5 миллиона рублей. Он составила 2,4 миллиарда рублей, что составляет 151% от плана, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Губернатор Андрей Клычков поручил до 1 апреля 2024 года принять участие в торговых процедурах на выполнение работ по ремонту и благоустройству дорог региона для формирования портфеля контрактов на 2024 год.


Сергей Силаев
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.