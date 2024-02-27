Главная » Новости



14:00, 27 февраля 2024 года Под Орлом прошли соревнования по ловле зимними снастями В них участвовали более 80 человек.



Фото: администрация Ливенского района

На состязание приехали целыми семьями с детьми. Свои команды выставили все сельские поселения и некоторые городские предприятия.



Как сообщает издание "Ливны. Уездный город", в этот раз клев был слабым и большим уловом рыбаки похвастаться не могли. Поэтому, после часа сидения у лунки, некоторые участники турнира покинули озеро.



Больше всего повезло команде под названием "Супер". Улов трех рыбаков в сумме составил 680 граммов рыбы. Они завоевали первое место. На втором - команда "Крепыш", на третьем рыбаки из Крутовского сельского поселения.



Самым ловким рыбаком, который поймал первую рыбу, стал Роман Мезенцев. Самым удачливым - Олег Мезенцев, который поймал самую крупную рыбу весом 60 граммов. Самым юным участником соревнования стал 5-летний Вова Кондратов из Лютовского поселения.











Сергей Мерцалов



