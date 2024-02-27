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14:00, 27 февраля 2024 года

Под Орлом прошли соревнования по ловле зимними снастями

В них участвовали более 80 человек.

Фото: администрация Ливенского района

На состязание приехали целыми семьями с детьми. Свои команды выставили все сельские поселения и некоторые городские предприятия.

Как сообщает издание "Ливны. Уездный город", в этот раз клев был слабым и большим уловом рыбаки похвастаться не могли. Поэтому, после часа сидения у лунки, некоторые участники турнира покинули озеро.

Больше всего повезло команде под названием "Супер". Улов трех рыбаков в сумме составил 680 граммов рыбы. Они завоевали первое место. На втором - команда "Крепыш", на третьем рыбаки из Крутовского сельского поселения.

Самым ловким рыбаком, который поймал первую рыбу, стал Роман Мезенцев. Самым удачливым - Олег Мезенцев, который поймал самую крупную рыбу весом 60 граммов. Самым юным участником соревнования стал 5-летний Вова Кондратов из Лютовского поселения.





Сергей Мерцалов
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