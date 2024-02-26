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17:00, 26 февраля 2024 года В 909-м квартале Орла завелся неизвестный стрелок Он целится в прохожих, окна и машины.







В Орле ищут стрелка. Уже неделю горожане жалуются, что их обстреливают металлическими шариками.



Снайпер прописался в 909-м квартале. Есть пострадавшие. Целится неизвестный не только в прохожих, но и в окна и в машины. Неизвестного уже разыскивает полиция.





