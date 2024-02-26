понедельник 26.02.2024 20:56:42 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

16:30, 26 февраля 2024 года

Орловцы находят разное применение виниловым пластинкам

Их коллекционируют и используют в творчестве.



Орловцы находят разное применение виниловым пластинкам. В библиотеке Бунина фонды грампластинок начали формировать в 1960-м году. Новинки и каталоги на ближайшие выпуски присылали прямо из фирмы звукозаписи "Мелодия" до 80-го года. За 20 лет в библиотеке собрали 5,5 тысячи пластинок. Найти и послушать можно почти все, что выпущено старейшей в стране студией звукозаписи.

Поклонники винила есть и сегодня. На современном проигрывателе можно сделать запись с пластинки. Бунинка в соцсетях запустила проект, где можно послушать музыку на виниле.

Модно и коллекционировать пластинки. Популярностью пользуются в основном зарубежный рок и группа "Кино". Главное чтобы пластинки были в хорошем состоянии и в правильной упаковке.

Используют винил и в искусстве. У художника Дмитрия Пашкова целая коллекция работ. Он не раз представлял их на творческих выставках.


Татьяна Тимохина
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.