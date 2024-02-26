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16:30, 26 февраля 2024 года Орловцы находят разное применение виниловым пластинкам Их коллекционируют и используют в творчестве.







Орловцы находят разное применение виниловым пластинкам. В библиотеке Бунина фонды грампластинок начали формировать в 1960-м году. Новинки и каталоги на ближайшие выпуски присылали прямо из фирмы звукозаписи "Мелодия" до 80-го года. За 20 лет в библиотеке собрали 5,5 тысячи пластинок. Найти и послушать можно почти все, что выпущено старейшей в стране студией звукозаписи.



Поклонники винила есть и сегодня. На современном проигрывателе можно сделать запись с пластинки. Бунинка в соцсетях запустила проект, где можно послушать музыку на виниле.



Модно и коллекционировать пластинки. Популярностью пользуются в основном зарубежный рок и группа "Кино". Главное чтобы пластинки были в хорошем состоянии и в правильной упаковке.



Используют винил и в искусстве. У художника Дмитрия Пашкова целая коллекция работ. Он не раз представлял их на творческих выставках.





Татьяна Тимохина



