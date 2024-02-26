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15:30, 26 февраля 2024 года В Орловской области господдержку получат шесть проектов мелиорации Общая площадь земель по проектам – более пяти тысяч гектаров.



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В 2024 году в Орловской области государственную поддержку получат шесть проектов мелиорации земель площадью более пяти тысяч гектаров. Такую информацию озвучили на аппаратном совещании в областной администрации 26 февраля, которое провел губернатор Андрей Клычков.



Субсидии предоставляются по возмещению затрат на гидромелиоративные, культуртехнические, агролесомелиоративные и другие мероприятия. В 2023 году на затраты были выделено 15,4 миллиона бюджетных средств, сообщили в пресс-службе областного правительства.



На 2024 год министерство сельского хозяйства отобрало шесть проектов с общим объемом поддержки 27,5 миллиона рублей. Их площадь – 5 441,7 гектара, из них 5 393 – проекты мелиорации по известкованию кислых почв на пашне.





Сергей Силаев



