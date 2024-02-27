Главная » Новости



13:30, 27 февраля 2024 года Юные орловцы изготовили ангелочков для раненых бойцов СВО Также дети написали военным теплые послания.



Фото: Орловская митрополия

Воспитанники воскресной школы гарнизонного храма Казанской иконы Божией Матери города Орла вместе с курсантами из Академии ФСО изготовили своими руками ангелочков из фетра. Свои поделки ребята приготовили для раненых бойцов, находящихся в госпитале.





К каждому ангелочку они написали послания с теплыми пожеланиями, а также вложили карманные молитвы. Дети надеются, что их слова поддержат российских солдат, придадут им сил для выздоровления.



Как сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, поделки в военный госпиталь в скором времени вместе с гуманитарной помощью доставит протоиерей Александр Кузнецов.





