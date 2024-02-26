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11:00, 26 февраля 2024 года В Орле начали печатать бюллетени к президентским выборам Они будут готовы к 5 марта.





В Орле начали печатать бюллетени к президентским выборам. Об этом в ходе совещания в правительстве региона рассказала глава регионального избиркома Лилия Пиняева.



Бланки для голосования будут готовы к 5 марта.



Напомним, выборы президента РФ пройдут 15, 16 и 17 марта. Кандидатами зарегистрированы Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.





Артем Ежаков



