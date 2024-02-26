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13:00, 26 февраля 2024 года Экономика Орловщины пополнилась миллиардами рублей от резидентов ТОСЭР "Мценск" Сегодня там работают почти полтора десятка предприятий.





Резиденты ТОСЭР "Мценск" вложили в экономику региона больше пяти миллиардов рублей. Сегодня там работают 14 предприятий, из них 13 относятся к малому и среднему бизнесу.



В 2023-м году там получил прописку еще один резидент, который реализует проект по производству высокоточных профилей.



За время существования территории опережающего экономического развития здесь новую работу нашли 2799 человек.





Анна Вайсергисер



